Non è un'inchiesta, è un teorema. Crosetto sull'abbandono di "Piazzapulita" (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ha girato le spalle al "plotone di esecuzione". Guido Crosetto, fondatore di Fratelli d'Italia uscito dalla vita politica nel 2019, ha lasciato lo studio della trasmissione Piazzapulita dedicata, ancora una volta, all'inchiesta di Fanpage che coinvolge un eurodeputato del partito di Giorgia Meloni e il "barone nero" Jonghi Lavarini. A Formiche.net, Crosetto ammette di "non aver fatto nulla di rivoluzionario. Ho abbandonato una trasmissione nella quale, da oltre un'ora, veniva proposta una narrazione unidirezionale che sembrava costruita con il solo obiettivo di creare un colpevole: Giorgia Meloni". Difendere la leader del partito di cui è stato il primo coordinatore, anche se ha lasciato l'incarico tre anni fa, mi pare legittimo… Ma non l'ho fatto per difendere Giorgia Meloni. L'avrei fatto per chiunque: da Renzi a Conte.

