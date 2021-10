No green pass, Barillari e Cunial occupano la Regione Lazio. "Uscirò solo con la forza" (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ottobre 2021 " "Uscirò solo con la forza". Davide Barillari non molla, le ore passano ma il consoliere regionale no - vax è ancora barricato negli uffici della Pisana, per protestare contro ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ottobre 2021 " "con la". Davidenon molla, le oreano ma il consoliere regionale no - vax è ancora barricato negli uffici della Pisana, per protestare contro ...

