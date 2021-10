Milinkovic e Barella | i tuttocampisti col vizio del gol accendono Lazio - Inter

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Sottovalutando i problemi finanziari della proprietà, i tifosiisti a giugno sognavano che Inzaghi si portasse a Milano ancheSavic. L'apprezzamento per il serbo è testimoniato dagli ...

... i tifosi interisti a giugno sognavano che Inzaghi si portasse a Milano ancheSavic. L'... Ma a Milano stanno tranquilli, perché anchepiace a tutti ma resta in nerazzurro. Domani ...... Luiz Felipe, Patric, Hysaj;- Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri INTER (3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian,, ...Recuperano palloni, segnano, sfornano assist e non si fermano mai: il big match dell'Olimpico passa anche dai due .... Lazio pre Covid (26 settembre 2019) e lui ricambiò. Il 26enne con cittadinanza sp ...Inizia domani l’8a giornata di Serie A dopo gli impegni delle nazionali della sosta. Si parte sabato alle 15 con Spezia-Salernitana, il turno proseguirà poi domenica e terminerà lunedì col posticipo V ...