Marta Cartabia premier per garantirsi la pensione: compagni che mangiano, un retroscena che la dice lunga (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ora che i sondaggi per il Pd cominciano a essere positivi il segretario Enrico Letta ha un piano: eleggere Mario Draghi al Quirinale e formare un governo Cartabia così da garantire la pensione ai suoi e rafforzarsi in vista del volto. Fino alle amministrative, infatti, rivela un retroscena de Il Giornale, Letta aveva ripetuto più volte che "l'interesse dell'Italia non è di mandare Draghi al Quirinale e poi andare al voto. È che questo governo duri fino al termine della legislatura". Temeva che Giorga Meloni e il centrodestra volessero mandare il premier al Colle in cambio di elezioni anticipate, per questo il Pd nonostante i ripetuti no del presidente, voleva un Mattarella bis. Ma ora lo scenario è cambiato. E di conseguenza è cambiata la strategia del Pd. "La destra si è rivelata tutt'altro che invincibile", ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ora che i sondaggi per il Pd cominciano a essere positivi il segretario Enrico Letta ha un piano: eleggere Mario Draghi al Quirinale e formare un governocosì da garantire laai suoi e rafforzarsi in vista del volto. Fino alle amministrative, infatti, rivela unde Il Giornale, Letta aveva ripetuto più volte che "l'interesse dell'Italia non è di mandare Draghi al Quirinale e poi andare al voto. È che questo governo duri fino al termine della legislatura". Temeva che Giorga Meloni e il centrodestra volessero mandare ilal Colle in cambio di elezioni anticipate, per questo il Pd nonostante i ripetuti no del presidente, voleva un Mattarella bis. Ma ora lo scenario è cambiato. E di conseguenza è cambiata la strategia del Pd. "La destra si è rivelata tutt'altro che invincibile", ...

Advertising

malleani : RT @FreeChicoForti: La famiglia attende deadline di fine ottobre per il viaggio della ministra della giustizia Marta Cartabia negli Stati U… - mariorossinet : RT @FreeChicoForti: La famiglia attende deadline di fine ottobre per il viaggio della ministra della giustizia Marta Cartabia negli Stati U… - MiglianoNunzia : RT @FreeChicoForti: La famiglia attende deadline di fine ottobre per il viaggio della ministra della giustizia Marta Cartabia negli Stati U… - AvvCanu : Forum Giustizia digitale, il sì del Ministro Marta Cartabia alla tecnologia a supporto dei giudici -