Malattie rare, Toscana e Campania presentano con Ossfor modello Pdta per rachitismo ipofosfatemico (Di venerdì 15 ottobre 2021) In occasione del Congresso nazionale 2021 della Sifo (Società italiana di farmacia ospedaliera e dei servizi farmaceutici), Ossfor-Osservatorio farmaci orfani, insieme alla Regione Toscana e alla Regione Campania, ha presentato in anteprima il modello di Pdta per il rachitismo ipofosfatemico. Con Ptda si intende il Percorso diagnostico terapeutico assistenziale, quel binario lungo il quale può procedere la vita di una persona affetta da una specifica patologia, nella sicurezza di una presa in carico completa. Dalla diagnosi alla corretta terapia, dal monitoraggio degli outcomes fino all’organizzazione dell’assistenza nel proprio territorio e nel suo ambiente di vita. I Pdta, importanti strumenti di amministrazione sanitaria, assumono un valore anche ... Leggi su italiasera (Di venerdì 15 ottobre 2021) In occasione del Congresso nazionale 2021 della Sifo (Società italiana di farmacia ospedaliera e dei servizi farmaceutici),-Osservatorio farmaci orfani, insieme alla Regionee alla Regione, ha presentato in anteprima ildiper il. Con Ptda si intende il Percorso diagnostico terapeutico assistenziale, quel binario lungo il quale può procedere la vita di una persona affetta da una specifica patologia, nella sicurezza di una presa in carico completa. Dalla diagnosi alla corretta terapia, dal monitoraggio degli outcomes fino all’organizzazione dell’assistenza nel proprio territorio e nel suo ambiente di vita. I, importanti strumenti di amministrazione sanitaria, assumono un valore anche ...

Advertising

piersileri : È stato appena approvato in Senato all'unanimità dalla XII Commissione il T.U. sulle malattie rare. Finalmente avre… - StraNotizie : Malattie rare, Macchia (Ossfor): 'Board regionali su modello Pdta per rachitismo ipofosfatemico'… - zazoomblog : Malattie rare Macchia (Ossfor): Board regionali su modello Pdta per rachitismo ipofosfatemico - #Malattie #Macchia… - StraNotizie : Malattie rare, Trama (Sifo): 'In Campania gruppi lavoro su Pdta con farmacisti, medici ed esperti'… - StraNotizie : Malattie rare, Trama (Sifo): 'In Campania gruppi lavoro su Pdta con farmacisti, medici ed esperti'… -