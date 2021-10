Lazio, la precisazione di Sarri su Radu: “Non ha avuto il Covid, ma una reazione avversa al vaccino” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Una frase pronunciata da Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Inter aveva destato alcune reazioni perché l’informazione data dal tecnico biancoceleste non coincideva con quelle precedenti rese note dal club. In particolare, si tratta delle parole su Radu, che proponiamo di seguito: “Fino a poco tempo fa Radu non mi ha dato la sensazione di essere in condizione. Lui stesso mi ha detto che dopo il Covid aveva difficoltà a recuperare. Negli ultimi dieci giorni invece l’ho visto in netta crescita e penso che in questo ciclo di partite sarà dentro anche lui”. Tanti tifosi e addetti ai lavori si sono però ricordati che, dalle informazioni in possesso, il difensore rumeno non ha mai avuto il Covid-19. Arriva dunque la precisazione del ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 ottobre 2021) Una frase pronunciata da Maurizioin conferenza stampa alla vigilia di-Inter aveva destato alcune reazioni perché l’informazione data dal tecnico biancoceleste non coincideva con quelle precedenti rese note dal club. In particolare, si tratta delle parole su, che proponiamo di seguito: “Fino a poco tempo fanon mi ha dato la sensazione di essere in condizione. Lui stesso mi ha detto che dopo ilaveva difficoltà a recuperare. Negli ultimi dieci giorni invece l’ho visto in netta crescita e penso che in questo ciclo di partite sarà dentro anche lui”. Tanti tifosi e addetti ai lavori si sono però ricordati che, dalle informazioni in possesso, il difensore rumeno non ha maiil-19. Arriva dunque ladel ...

