La data della Supercoppa tra Inter e Juve interessa anche al Napoli, ecco perché!

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, fa il punto sulla situazione della Supercoppa italiana tra Juventus e Inter. Le opzioni sono due, completamente distinte l'una dall'altra. La prima, sostenuta dalla lega, è di far disputare il match in Italia, o a Roma o a Milano, il 5 gennaio. Mentre i due club e la Federazione dell'Arabia Saudita spingono per far disputare il match il 22 dicembre a Riyad.

Ovviamente Inter e Juventus sono spinte da motivi economici, incasserebbero ben 3.5 mln ciascuna con spese pagate. La situazione interessa particolarmente il Napoli, poiché se come data dovesse essere scelto il 5 gennaio, bisognerebbe ...

