Jesse Lingard rivela: “Europeo? Quando l’ho perso ho pianto…” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un rimpianto incredibile da vivere con il “sollievo finale”. Jesse Lingard, attaccante esterno in forza al Manchester United, ha parlato della sua tristezza nell’apprendere, nel mese di giugno, che non avrebbe partecipato alla spedizione della Nazionale dell’Inghilterra agli Europei. Una frustrazione che sarebbe diventata perenne se i Tre Leoni avessero sconfitto l’Italia di Roberto Mancini nella finale di Wembley. Le parole di Jesse Lingard Ecco le parole dell’inglese del Manchester United proferite in un’intervista a The Player’s Tribune: “A giugno, pensavo davvero di aver fatto abbastanza per entrare nella lista finale dei 26 per gli Europei. Ovviamente, ho rispettato la decisione di Gareth , ma Quando ho telefonato per dirlo a mio fratello, beh non sono riuscito a trattenermi. E ho ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un rimpianto incredibile da vivere con il “sollievo finale”., attaccante esterno in forza al Manchester United, ha parlato della sua tristezza nell’apprendere, nel mese di giugno, che non avrebbe partecipato alla spedizione della Nazionale dell’Inghilterra agli Europei. Una frustrazione che sarebbe diventata perenne se i Tre Leoni avessero sconfitto l’Italia di Roberto Mancini nella finale di Wembley. Le parole diEcco le parole dell’inglese del Manchester United proferite in un’intervista a The Player’s Tribune: “A giugno, pensavo davvero di aver fatto abbastanza per entrare nella lista finale dei 26 per gli Europei. Ovviamente, ho rispettato la decisione di Gareth , maho telefonato per dirlo a mio fratello, beh non sono riuscito a trattenermi. E ho ...

Advertising

alegueliz : @DupsVLF Daily mail dice che siamo in pole position per Jesse Lingard... È vero? - sportli26181512 : Manchester United, novità per Lingard: Secondo quanto riferito da Espn Jesse Lingard non... - Gianluc21212259 : RT @theMilanZone_: ????Con il suo contratto in scadenza la prossima estate, Jesse #Lingard può aprire trattative con club stranieri dal 1 gen… - sportli26181512 : Milan, occasione Lingard?: Jesse Lingard, secondo quanto rivelato da Espn, avrebbe rifiutato una recente...… - DenisBianco : RT @theMilanZone_: ????Con il suo contratto in scadenza la prossima estate, Jesse #Lingard può aprire trattative con club stranieri dal 1 gen… -

Ultime Notizie dalla rete : Jesse Lingard Manchester United, novità per Lingard Commenta per primo Secondo quanto riferito da Espn Jesse Lingard non rinnoverà il proprio contratto con il Manchester United . L'attaccante si libererà a zero, ed è seguito anche dal Barcellona .

Juve - Roma, Abraham ci prova e Pellegrini c'è. Abbonamenti, Sud sold out Getty Images Di certo Mourinho spera di non rivivere qualche situazione del passato anche a Roma, come quella raccontata da Jesse Lingard : "Mi chiamava sempre, puntava molto su di me, mi ha reso un ...

Cristiano Ronaldo può fare un favore al Milan: reazione a catena, Lingard a costo zero Sport Fanpage Milan, qualità cercasi: Maldini vola a Manchester Il Milan continua a sondare il terreno per migliorare la squadra: Maldini e Massara pronti a piazzare il grande colpo, direttamente dal Manchester United ...

Jesse Lingard rivela: “Europeo? Quando l’ho perso ho pianto…” Jesse Lingard ha parlato del suo rapporto con la Nazionale di calcio inglese dicendo che ha pianto quando non è stato ...

Commenta per primo Secondo quanto riferito da Espnnon rinnoverà il proprio contratto con il Manchester United . L'attaccante si libererà a zero, ed è seguito anche dal Barcellona .Getty Images Di certo Mourinho spera di non rivivere qualche situazione del passato anche a Roma, come quella raccontata da: "Mi chiamava sempre, puntava molto su di me, mi ha reso un ...Il Milan continua a sondare il terreno per migliorare la squadra: Maldini e Massara pronti a piazzare il grande colpo, direttamente dal Manchester United ...Jesse Lingard ha parlato del suo rapporto con la Nazionale di calcio inglese dicendo che ha pianto quando non è stato ...