“Inter, scudetto falsato”: che attacco dall’America (Di venerdì 15 ottobre 2021) dall’America attacco di Commisso, presidente della Fiorentina, all’Inter: al centro della polemica l’ultimo scudetto vinto Rocco Commisso attacca l’Inter. Parla dell’ultimo scudetto, quello vinto dai nerazzurri, ma in relazione ai problemi economici del club. “Le regole non valgono per tutti e questo ha falsato l’ultima classifica” le parole del presidente della Fiorentina. Intervenuto in un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 15 ottobre 2021)di Commisso, presidente della Fiorentina, all’: al centro della polemica l’ultimovinto Rocco Commisso attacca l’. Parla dell’ultimo, quello vinto dai nerazzurri, ma in relazione ai problemi economici del club. “Le regole non valgono per tutti e questo hal’ultima classifica” le parole del presidente della Fiorentina.venuto in un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

sportface2016 : +++#Fiorentina, #Commisso attacca ancora l'#Inter: 'Scudetto falsato, dovevano essere penalizzati per i loro debiti'+++ - TuttoMercatoWeb : Commisso attacca l'Inter: 'Scudetto falsato. Dovevano essere penalizzati per i loro debiti' - borghi_claudio : @PapagniGrace @lucabattanta Devono ancora arrivare quelli dei navigli ad Aprile, poi ci sono quelli dello scudetto… - Ilcasciavit1 : RT @TuttoMercatoWeb: Commisso attacca l'Inter: 'Scudetto falsato. Dovevano essere penalizzati per i loro debiti' - la_jangiacomo : RT @cmdotcom: #Commisso/2: 'Scudetto falsato, l'Inter doveva essere penalizzata per i debiti. Ma in Italia le regole non valgono...' https:… -