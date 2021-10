Indian Wells, Tsitsipas crolla in tre set. Basilashvili vola in semifinale (Di venerdì 15 ottobre 2021) E anche Stefanos Tsitsipas saluta la California. Il greco, numero 3 del FedEx ranking, che aveva superato Fabio Fognini al terzo turno, cede in tre set 6 - 4 2 - 6 6 - 4 a Nikoloz Basilashvili nei ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 15 ottobre 2021) E anche Stefanossaluta la California. Il greco, numero 3 del FedEx ranking, che aveva superato Fabio Fognini al terzo turno, cede in tre set 6 - 4 2 - 6 6 - 4 a Nikoloznei ...

