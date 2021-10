In Germania intesa fra Spd | Verdi e Liberali Scholz | “Governo più vicino”

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 15 ottobre 2021) A poco più di una settimana dal primo incontro formale per la formazione del nuovoin, Spd,avrebbero trovato un’di fondo. “Ci siamo accordati su un documento sulla base del quale è possibile costruire un” ha detto il candidato alla cancelleria dell’Spd Olaf. Il leader dei socialdemocratici, e vicecancelliere uscente, è l’uomo che fin dal primo momento dopo le elezioni dello scorso 26 settembre ha più probabilità di inaugurare il dopo-Merkel come nuovo cancelliere della. E la coalizione ‘semaforo’ (Spd-rosso,-giallo,-verde) prende quota. Come è noto la Spd ha vinto le elezioni con il 25,7% dei suffragi, mentre la Cdu-Csu ha toccato il ...