Il presidio degli operai anti-green pass davanti alle fabbriche di Torino

(Di venerdì 15 ottobre 2021) AGI - "Solo in questo Paese bisogna pagare per lavorare, sono qui da trentadue anni e stamattina non posso entrare perché non sono vaccinato, ci stanno privando della libertà". A parlare è Francesco,o della Fiat Avio di Rivalta Torinese, che all'alba, insieme a un centinaio di persone, si è ritrovato dinanzi alla porta 10 dello stabilimento aerospaziale. Accanto a lui Roberto, impiegato in un'azienda alimentare del territorio, che si è unito alla protesta. "Ho tre figli e ho bisogno di lavorare, ma non cederò al vaccino o al tampone, veri e propri ricatti". Contrario al tampone anche Enrico: "Mettano quelli salivari, non voglio rovinarmi il naso. Oggi non possiamo entrare perché siamo senza. L'azienda ha segnalato la nostra assenza, il posto non lo rischiamo ma non siamo pagati". Altri presidi - fanno sapere i ...