Il Governo non fa sconti | Carabinieri senza Green Pas mandati via dagli alloggi in caserma

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Ilnon fae non transige sull’obbligo delPass. Oggi, tra i primi a farne le spese, sono stati i. Da venerdì 15 ottobre obbligo diPass per tutti i lavoratori del pubblico e del privato. E su questo il– fatto salvo un piccolo passo indietro per i L'articolo proviene da Leggilo.org.

sebmes : Imbarazzante l’ipocrisia di chi finge di non capire che con tampone gratis il #greenpass perde la sua capacità di v… - SimoneCosimi : I lavoratori del porto di Trieste dicono che possiamo “scordarci i regali di Natale”: al solito, una categoria lill… - borghi_claudio : Ohhh oggi siamo arrivati presto al millesimo 'Dovete uscire dal governo perchè se state dentro e il governo fa le c… - ANNAQuercia : - Cri_Watt : RT @Marcell77640487: Martelli dopo aver sentito che i #portualidiTrieste non mollano: 'credo che il Governo il 31 ottobre dovrà considerare… -

(Teleborsa) - L'Istat ha rivisto al ribasso il tasso di inflazione, che secondo i dati definitivi di settembre è al +2,5%. Un andamento dettato dalla forte crescita dei costi dei beni energetici, ci r ...