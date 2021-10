I portuali non mollano. A Trieste da oggi sciopero a oltranza. Proteste contro il Green Pass anche a Genova. A nulla è valso l’ultimatum lanciato martedì al governo (Di venerdì 15 ottobre 2021) Appuntamento alle 6 davanti al varco 4°: confermato lo sciopero dei portuali e la manifestazione di oggi a Trieste, diventato l’epicentro italiano della protesta contro l’obbligo del Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro (leggi l’articolo): a nulla – come prevedibile – è valso l’ultimatum lanciato martedì al governo (leggi l’articolo) dal Coordinamento lavoratori portuali (Clpt), disposti a trattare qualora l’obbligo fosse stato posticipato al 30 ottobre per trovare poi una soluzione. Questa mattina oltre 2mila persone si sono ritrovate davanti l’ingresso dello scalo portuale triestino. “Il Porto funziona – ha detto a SkyTg24 il presidente della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 15 ottobre 2021) Appuntamento alle 6 davanti al varco 4°: confermato lodeie la manifestazione di, diventato l’epicentro italiano della protestal’obbligo delper accedere ai luoghi di lavoro (leggi l’articolo): a– come prevedibile – èal(leggi l’articolo) dal Coordinamento lavoratori(Clpt), disposti a trattare qualora l’obbligo fosse stato posticipato al 30 ottobre per trovare poi una soluzione. Questa mattina oltre 2mila persone si sono ritrovate davanti l’ingresso dello scalo portuale triestino. “Il Porto funziona – ha detto a SkyTg24 il presidente della ...

Advertising

RobertoBurioni : Per i lavoratori portuali dal 1963 è obbligatoria la vaccinazione antitetanica. Chi non si vaccina non può lavorar… - alexbarbera : Non so chi fra i portuali di Trieste novax si sia inventato la stupidissima frase “scordatevi i regali di Natale”.… - fattoquotidiano : 'Ecco perché il green pass sul lavoro è sbagliato'. Abbiamo intervistato i portuali di Genova, ecco cosa ci hanno d… - ardigiorgio : Tre giorni fa era 1600. Oggi 1200. Conosco i lavoratori ilva: non sono i portuali di Trieste ne quelli di Genova. Q… - adrianobusolin : RT @IlPrimatoN: 'Ottocento lavoratori sono fuori e un centinaio dentro' #portualidiTrieste -