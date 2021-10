Advertising

GianniVezzani1 : RT @napam_51: I grillini voltano le spalle a Conte: 'A Roma votiamo Michetti' - napam_51 : RT @napam_51: I grillini voltano le spalle a Conte: 'A Roma votiamo Michetti' - napam_51 : I grillini voltano le spalle a Conte: 'A Roma votiamo Michetti' -

Ultime Notizie dalla rete : grillini voltano

La Stampa

No, Giuseppe Conte non è ancora riuscito ad acquisire quella leadership degna per guidare un partito. Soprattutto se quel partito è sfaldato e dilaniato come il Movimento 5 Stelle . L'ex presidente ...Nel cuore della notte è arrivato il via libera della Camera ai due articoli - maxi emendamenti che costituiscono sostanzialmente la riforma della giustizia , su cui il governo ha posto la doppia ...Il presidente del M5S sosterrà Gualtieri, ma tra i pentastellati monta l'ira: "Non parla a nome nostro. È meglio votare Michetti per far affondare il Partito democratico di Roma" ...Il centro partecipa ma interi quartieri voltano le spalle alle urne. Scompare il voto di protesta che portò Appendino a Palazzo Civico ...