Guenda Goria, chi è il fidanzato Mirko Gancitano: “Lo sposo, Mirko è l’uomo perfetto” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Guenda Goria ha ritrovato l’amore. La relazione di cui si era tanto parlato durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, quella con Telemaco Dell’Aquila, è ormai definitivamente archiviata dopo alcuni tira e molla. Ora, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria è fidanzata con Mirko Gancitano, non un volto estraneo al mondo dello spettacolo: è infatti un attore, videomaker, fotografo e personaggio televisivo. I due sono stati paparazzati su Chi e hanno deciso di ufficializzare il loro sentimento sui rispettivi profili Instagram. Guenda con un video romantico che li vede ballare insieme, Gancitano con un post che mostra la loro prima foto insieme: “Un mese fa ti scrissi così: Quando e se sarà il momento metterò questa come nostra prima ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021)ha ritrovato l’amore. La relazione di cui si era tanto parlato durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, quella con Telemaco Dell’Aquila, è ormai definitivamente archiviata dopo alcuni tira e molla. Ora, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeoè fidanzata con, non un volto estraneo al mondo dello spettacolo: è infatti un attore, videomaker, fotografo e personaggio televisivo. I due sono stati paparazzati su Chi e hanno deciso di ufficializzare il loro sentimento sui rispettivi profili Instagram.con un video romantico che li vede ballare insieme,con un post che mostra la loro prima foto insieme: “Un mese fa ti scrissi così: Quando e se sarà il momento metterò questa come nostra prima ...

