Guardiola su Sterling | «Se non è felice qui | prenda la decisione migliore»

In conferenza stampa Guardiola ha parlato di Sterling, dopo che l'attaccante ha detto di non essere felice al Manchester City In conferenza stampa, Pep Guardiola ha parlato di Raheem Sterling e delle parole dell'attaccante che avrebbe esternato di non essere felice al Manchester City. Ecco le parole dell'allenatore. Sterling – «Raheem è un nostro giocatore e speriamo possa essere un giocatore importante. Cosa voglio da Raheem e da tutti è che siano soddisfatti di stare qui. Se non è questo il caso, allora deve prendere la migliore decisione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

