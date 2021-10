Green pass obbligatorio, a Milano protesta all’università – Video (Di venerdì 15 ottobre 2021) protesta all’università Statale di Milanocontro l’obbligo di Green pass nei posti di lavoro. “Giù le mani dal lavoro” recita lo striscione a pochi passi dall’ingresso. “Ora è sempre Resistenza, uniti contro Draghi e Green pass” è un’altra frase scritta su uno striscione, “Sì vax no vax a noi non interessa, contro il Green pass questa è la protesta” lo slogan urlato dai manifestanti che non sono solo studenti, ma anche lavoratori. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 15 ottobre 2021)Statale dicontro l’obbligo dinei posti di lavoro. “Giù le mani dal lavoro” recita lo striscione a pochii dall’ingresso. “Ora è sempre Resistenza, uniti contro Draghi e” è un’altra frase scritta su uno striscione, “Sì vax no vax a noi non interessa, contro ilquesta è la” lo slogan urlato dai manifestanti che non sono solo studenti, ma anche lavoratori. L'articolo proviene da Italia Sera.

