«Green pass con tamponi scontati». Trieste, il prefetto diffida i portuali (Di venerdì 15 ottobre 2021) È il giorno del Green pass. Da oggi 23 milioni di dipendenti pubblici e di lavoratori privati per entrare in fabbrica, ufficio, azienda dovranno avere il lasciapassare verde. E Mario...

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - _COSMOPOLIS_ : Green Pass, ex Ilva: fila per mostrare il tampone #15ottobre #greenpass #exilva #economia #cosmopolis_media - effelina7155 : RT @noitre32: Tamponi introvabili per il green pass. Decisamente sono proprio POCHI quelli NON vaccinati ?? -