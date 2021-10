Green pass al lavoro, a Venezia un solo manifestante fra i 180 portuali: gli altri sono tutti in servizio. Regolare la circolazione (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nonostante i timori di disagi, a Venezia, nella prima giornata con obbligo di Green pass al lavoro, non ci sono stati particolari problemi. La protesta ha infatti riguardato solo un portuale fra i 180 che operano allo scalo marittimo cittadino. Le fonti sindacali parlano a Venezia Today di una media di 4 o 5 lavoratori a casa senza tampone per ogni terminal (circa il 6/7% del totale). Nessuna ripercussione organizzativa e nessun disservizio anche nel trasporto pubblico: la circolazione di vaporetti, autobus e tram è stata Regolare. Una cinquantina di lavoratori, prevalentemente di nazionalità romena e moldava ha presidiato con un picchetto l’esterno di Fincantieri. Possiedono il Green ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nonostante i timori di disagi, a, nella prima giornata con obbligo dial, non cistati particolari problemi. La protesta ha infatti riguardatoun portuale fra i 180 che operano allo scalo marittimo cittadino. Le fonti sindacali parlano aToday di una media di 4 o 5 lavoratori a casa senza tampone per ogni terminal (circa il 6/7% del totale). Nessuna ripercussione organizzativa e nessun disanche nel trasporto pubblico: ladi vaporetti, autobus e tram è stata. Una cinquantina di lavoratori, prevalentemente di nazionalità romena e moldava ha presidiato con un picchetto l’esterno di Fincantieri. Possiedono il...

