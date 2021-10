Grande Fratello Vip | Francesca Cipriani smaschera Soleil e Sophie | ' ' Erano d’accordo già ad agosto' '

Advertising

GrandeFratello : Inutile girarci intorno: c’è sempre un comodino! ?? Grande Fratello ha deciso di darvi un’opportunità unica: nelle… - trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - fattoquotidiano : Occhio alle denunce sulla sicurezza [di Francesco Casula] - PasqualeMarro : #MirianaTrevisan Horror al #GrandeFratelloVip, cosa è successo - TravelTwitt3r : RT @ResistoSempre: Sanitari che devono fare la fila per poter timbrare sempre che il grande fratello dia l'ok al #GreenpassObbligatorio E… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

ComingSoon.it

Canale 5: La breve strisciaVip ha totalizzato spettatori (%). Canale 5: Love is in the air ha avuto un ascolto medio di spettatori (%). Canale 5: Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia ...Mancano poche ore alla nuova puntata delVip , che andrà in onda stasera venerdì 15 ottobre 2021 su Canale 5 . Nell'attesa, Soleil Sorge è tornata all'attacco contro il suo ex Gianmaria Antinolfi . Soleil Sorge e Alex Belli ...Francesca Cipriani dichiara nella casa del Grande Fratello Vip che il triangolo tra Gianmaria, Soleil e Sophie era studiato a tavolino da agosto ...GF Vip 6, Francesca Cipriani smaschera Sophie, Gianmaria e Soleil: "Si sono messi d'accordo" In queste ultime ore Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi e ...