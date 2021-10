Grande Fratello Vip 6, Manuel Bortuzzo ha ancora problemi di salute: potrebbe abbandonare il reality (Di venerdì 15 ottobre 2021) Manuel Bortuzzo lotta da giorni contro un'infezione che potrebbe costringerlo ad abbandonare il Grande Fratello Vip 6. Momenti di apprensione per i fan di Manuel Bortuzzo che potrebbe abbandonare il Grande Fratello Vip 6: il nuotatore da giorni soffre per un'infezione e, nonostante le rassicurazioni del padre, si teme che il giovane possa essere costretto a lasciare il programma. L'allarme di un possibile abbandono dell'atleta è stato lanciato dallo stesso Manuel Bortuzzo che, parlando con i suoi coinquilini, ha raccontato che prima della sua partecipazione al Grande Fratello Vip ha dovuto sottoporsi a un'operazione a ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 ottobre 2021)lotta da giorni contro un'infezione checostringerlo adilVip 6. Momenti di apprensione per i fan dicheilVip 6: il nuotatore da giorni soffre per un'infezione e, nonostante le rassicurazioni del padre, si teme che il giovane possa essere costretto a lasciare il programma. L'allarme di un possibile abbandono dell'atleta è stato lanciato dallo stessoche, parlando con i suoi coinquilini, ha raccontato che prima della sua partecipazione alVip ha dovuto sottoporsi a un'operazione a ...

