Gianmaria Antinolfi lascia la fidanzata e si dichiara a Sophie Codegoni: “Mi piaci” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nella Casa del Grande Fratello Vip è scoppiato il Caos. Nelle ultime ore, infatti, Soleil, Gianmaria Antinolfi e Sophie si sono resi protagonisti di una lite furibonda che ha coinvolto inevitabilmente tutti i concorrenti del reality show. Dopo lo scontro, però, l’imprenditore napoletano ha deciso di farsi avanti e rivelare all’ex tronista di Uomini e Donne il suo interesse per lei. Amori, corna e ripensamenti al Grande fratello vip. L’interesse di Gianmaria Antinolfi per Sophie Codegoni nella Casa è ormai evidente, tanto che la fidanzata – nell’ultima puntata – lo aveva messo in guardia: “Mi stai mancando di rispetto”. Ora però l’imprenditore, spronato da Alex Belli, sarebbe pronto a lasciare la compagna, Greta, nella prossima ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nella Casa del Grande Fratello Vip è scoppiato il Caos. Nelle ultime ore, infatti, Soleil,si sono resi protagonisti di una lite furibonda che ha coinvolto inevitabilmente tutti i concorrenti del reality show. Dopo lo scontro, però, l’imprenditore napoletano ha deciso di farsi avanti e rivelare all’ex tronista di Uomini e Donne il suo interesse per lei. Amori, corna e ripensamenti al Grande fratello vip. L’interesse dipernella Casa è ormai evidente, tanto che la– nell’ultima puntata – lo aveva messo in guardia: “Mi stai mancando di rispetto”. Ora però l’imprenditore, spronato da Alex Belli, sarebbe pronto are la compagna, Greta, nella prossima ...

Advertising

infoitcultura : GF Vip, Gianmaria Antinolfi spiazza: “Chiudo con Greta, non mi interessa più” - ilariadituccio : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni nel mirino di due coinquiline: “Iscenano finte polemiche, ad ag… - infoitsalute : Gf Vip 6, Gianmaria Antinolfi lascia Greta e si dichiara a Sophie Codegoni - infoitsalute : Due di picche per Gianmaria Antinolfi: la gieffina non ci sta e replica così - infoitsalute : Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi durissimo contro Soleil Sorge: 'È l'unica cosa brutta di questa Casa' -