Gb, deputato David Amess ucciso a coltellate. Arrestato killer (Di venerdì 15 ottobre 2021) E' morto il deputato conservatore David Amess accoltellato più volte nella chiesa metodista di Belfairs a Leigh-on-Sea. La polizia dell'Essex ha affermato di aver Arrestato un uomo in relazione all'accoltellamento del deputato David Amess, di aver recuperato l'arma usata nell'aggressione e ha spiegato su Twitter che "non stiamo cercando nessun altro". Sky News ha riferito che il deputato è stato accoltellato "un certo numero di volte", mentre partecipava a un incontro con i suoi elettori. Amess ha ricevuto le prime cure sul posto, ma non ce l'ha fatta. Ufficiali dell'antiterrorismo stanno seguendo il caso da vicino e vengono aggiornati sui dettagli che emergono sull'attacco e il sospetto Arrestato, precisa il ...

