F1, lavori al circuito di Losail per il GP del Qatar: cambiato l'accesso ai box, inseriti doppi cordili (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il Mondiale F1 sbarcherà in Qatar per la prima volta nella sua storia. Il circuito di Losail ospiterà la massima categoria automobilistica nel weekend del 19-21 novembre e si stanno svolgendo alcuni lavori aggiornamento. Gli interventi hanno riguardato la nuova corsia di accesso alla pit lane e l'adeguamento di alcuni cordoli e barriere. Michael Masi, direttore di gara di F1, ha spiegato: "l'accesso ai box è cambiato molto rispetto a quello percorso dalle moto a inizio stagione. Quel lavoro è già stato quasi completato. Il disegno della corsia è molto diverso da quello approvato dalla MotoGP e dalla FIM: gli organizzatori del GP hanno dovuto fare degli interventi in un lasso di tempo molto ristretto". Lo stesso Masi ha proseguito: "Ci hanno assicurato che quasi tutti i ...

