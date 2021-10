Duranti (Radio Radio): “Istruttoria Agcom per frasi antisemite? Manipolazione indegna per screditare Michetti” (Di venerdì 15 ottobre 2021) “frasi antisemite? Ma chi? Ma quando mai? E’ una di quelle invenzioni e manipolazioni mediatiche come non si sono mai viste, indegna, utile al solo scopo di accaparrarsi una manciata di voti da parte della comunità ebraica e t entare di screditare il candidato sindaco Enrico Michetti”. E’ l’ira del fondatore ed editore di Radio Radio Fabio Duranti che commenta così all’Adnkronos la notizia dell’apertura, da parte dell’Agcom, di un’Istruttoria a carico dell’emittente Radiofonica “per le affermazioni sugli ebrei e il nazifascismo pronunciate nel corso di alcune trasmissioni”. “Mimmo Politanò (il conduttore che avrebbe pronunciato le ... Leggi su italiasera (Di venerdì 15 ottobre 2021) “? Ma chi? Ma quando mai? E’ una di quelle invenzioni e manipolazioni mediatiche come non si sono mai viste,, utile al solo scopo di accaparrarsi una manciata di voti da parte della comunità ebraica e t entare diil candidato sindaco Enrico”. E’ l’ira del fondatore ed editore diFabioche commenta così all’Adnkronos la notizia dell’apertura, da parte dell’, di un’a carico dell’emittentefonica “per le affermazioni sugli ebrei e il nazifascismo pronunciate nel corso di alcune trasmissioni”. “Mimmo Politanò (il conduttore che avrebbe pronunciato le ...

