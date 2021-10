Dopo anni Filippo Bisciglia rivede la sua ex Simona Salvemini | per lei lasciò Flora Canto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Sono passati 15dalla storia d’amore tra, i due ex fidanzati si sono incontrati e hanno condiviso l’emozione del loro incontro. Nessun ritorno di fiamma,è sempre fidanzato con Pamela Camassa ma i due ex confermano che l’affetto che li lega durerà per sempre. Non tutti ricorderanno questa storia d’amore nata nella casa del Grande Fratello, quando i vipponi non c’erano ma tradimenti e nuovi amori non mancavano.e lasi sono incontrati nella casa più spiata d’Italia, lui era fidanzato con, l’attuale meravigliosa compagna di Enrico Brignano. E’ passato tanto tempo ma il passato resta e se immaginiamo che ...