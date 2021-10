Divisi da tutto, uniti dalla lotta contro il Green pass: chi sono gli attivisti che sostengono i portuali di Trieste – Il video (Di venerdì 15 ottobre 2021) La borsa di Che Guevara e il santino di Papa Wojty?a. I centri sociali, i pompieri e gli indipendentisti. I dread lunghi che si appoggiano sulle spalle e le teste rasate. È difficile trovare elementi comuni tra tutte le persone che sono arrivate al Molo 7 per sostenere il presidio dei portuali e manifestare contro il Green pass, diventato obbligatorio in queste ore per tutti i lavoratori. Durante la mattina le persone continuano ad arrivare. In pochi hanno affrontato l’alba triestina per essere al presidio alle 6 del mattino. In poche ore gli attivisti arrivano a migliaia: oltre 6 mila, secondo la prefettura. Un flusso che si ferma verso il primo pomeriggio, quando Stefano Puzzel, il portavoce del Coordinamento dei lavoratori del porto, convoca una conferenza stampa per dire che non ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 ottobre 2021) La borsa di Che Guevara e il santino di Papa Wojty?a. I centri sociali, i pompieri e gli indipendentisti. I dread lunghi che si appoggiano sulle spalle e le teste rasate. È difficile trovare elementi comuni tra tutte le persone chearrivate al Molo 7 per sostenere il presidio deie manifestareil, diventato obbligatorio in queste ore per tutti i lavoratori. Durante la mattina le persone continuano ad arrivare. In pochi hanno affrontato l’alba triestina per essere al presidio alle 6 del mattino. In poche ore gliarrivano a migliaia: oltre 6 mila, secondo la prefettura. Un flusso che si ferma verso il primo pomeriggio, quando Stefano Puzzel, il portavoce del Coordinamento dei lavoratori del porto, convoca una conferenza stampa per dire che non ...

