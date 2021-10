Dimitrov-Norrie in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2021 (Di sabato 16 ottobre 2021) Grigor Dimitrov affronterà Cameron Norrie in occasione della prima semifinale del Masters 1000 di Indian Wells 2021. Straordinario exploit per entrambi i tennisti: non è un segreto che il bulgaro sia talentuoso, ma non raggiungeva tali livelli dal 2019; il britannico fa invece della continuità la sua caratteristica e, questa semifinale, può considerarsi il coronamento di una straordinaria annata, attendendo la finale. Difficile identificare un favorito, sebbene Dimitrov abbia eliminato Medvedev e Hurkacz, dunque meriti una menzione particolare. Il mancino di Norrie, tuttavia, potrebbe seriamente infastidire l’avversario. Il confronto tra il bulgaro e il britannico si svolgerà sabato 16 ottobre, non prima delle ore 22.30 italiane. La ... Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021) Grigoraffronterà Cameronin occasione della prima semifinale deldi. Straordinario exploit per entrambi i tennisti: non è un segreto che il bulgaro sia talentuoso, ma non raggiungeva tali livelli dal 2019; il britannico fa invece della continuità la sua caratteristica e, questa semifinale, può considerarsi il coronamento di una straordinaria annata, attendendo la finale. Difficile identificare un favorito, sebbeneabbia eliminato Medvedev e Hurkacz, dunque meriti una menzione particolare. Il mancino di, tuttavia, potrebbe seriamente infastidire l’avversario. Il confronto tra il bulgaro e il britannico si svolgerà sabato 16 ottobre, non prima delle ore 22.30 italiane. La ...

