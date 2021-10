Crosetto lascia lo studio di Piazza Pulita: "Plotone di esecuzione contro Giorgia Meloni" (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Quando tutti sparano su persone che non si possono difendere non è giornalismo. Ho sbagliato a venire. Mi scuso ma me ne vado”. Così Guido Crosetto a Piazza Pulita abbandonando in diretta la trasmissione dopo alcuni servizi sulla vicenda di Fdi documentata da Fanpage. Il conduttore Corrado Formigli ha ricordato di aver invitato da settimane Giorgia Meloni a partecipare a Piazza Pulita.“Vorrei un commento sulla questione Fanpage?”, chiede il conduttore Formigli. E Crosetto risponde: “Ho ascoltato da un’ora la trasmissione e mi chiedevo che cosa ci faccio qua. La democrazia si fonda sul confronto, non sui plotoni di esecuzione. E quando vedo dei plotoni, penso sarebbe giusto che si difendessero le persone che poi vengono uccise. Fino ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Quando tutti sparano su persone che non si possono difendere non è giornalismo. Ho sbagliato a venire. Mi scuso ma me ne vado”. Così Guidoabbandonando in diretta la trasmissione dopo alcuni servizi sulla vicenda di Fdi documentata da Fanpage. Il conduttore Corrado Formigli ha ricordato di aver invitato da settimanea partecipare a.“Vorrei un commento sulla questione Fanpage?”, chiede il conduttore Formigli. Erisponde: “Ho ascoltato da un’ora la trasmissione e mi chiedevo che cosa ci faccio qua. La democrazia si fonda sul confronto, non sui plotoni di. E quando vedo dei plotoni, penso sarebbe giusto che si difendessero le persone che poi vengono uccise. Fino ...

