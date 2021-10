Chi pensi di aver capito che cosa sta succedendo a Trieste si ricreda (Di venerdì 15 ottobre 2021) . Io, per esempio, non ho capito. Sto a vedere. Mi è simpatico Stefano Puzzer. Si è cacciato in un guaio, benché probabilmente non se ne preoccupi granché ora che è finito su una cresta d’onda e deve corrispondere alle aspettative altrui. Ho provato a fare la sua conoscenza attraverso Facebook, non avevo altri mezzi al momento. Post arretrati, sinceri comunque, medie di pochi spiccioli di like. Sognatore rivoluzionario. Resistenza apprezzabile, ogni tanto più flebile (“Xe una question de dignità umana. Se fosi x mi i staria a casa sua e li iutasi la ma la politica vol che se odiemo tra noi tuto qua”) alla gran maggioranza di interlocuzioni ostili o incattivite verso gli stranieri poveri. Favore a un autonomismo – indipendentismo? Porto franco, Territorio Libero? – triestino, in presenza di una maggioranza di interlocuzioni accanitamente anti-italiane. ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 15 ottobre 2021) . Io, per esempio, non ho. Sto a vedere. Mi è simpatico Stefano Puzzer. Si è cacciato in un guaio, benché probabilmente non se ne preoccupi granché ora che è finito su una cresta d’onda e deve corrispondere alle aspettative altrui. Ho provato a fare la sua conoscenza attrso Facebook, non avevo altri mezzi al momento. Post arretrati, sinceri comunque, medie di pochi spiccioli di like. Sognatore rivoluzionario. Resistenza apprezzabile, ogni tanto più flebile (“Xe una question de dignità umana. Se fosi x mi i staria a casa sua e li iutasi la ma la politica vol che se odiemo tra noi tuto qua”) alla gran maggioranza di interlocuzioni ostili o incattivite verso gli stranieri poveri. Favore a un autonomismo – indipendentismo? Porto franco, Territorio Libero? – triestino, in presenza di una maggioranza di interlocuzioni accanitamente anti-italiane. ...

Advertising

Avvenire_Nei : Guardi le schiene segnate dalle legnate, pensi a chi stringe fra le braccia un bambino. Come mai, ti domandi, ai no… - btsmlkvch : RT @yensabeir: quel dolore al petto che ti provoca l’ansia è qualcosa di terribile e indescrivibile , pensi di stare per svenire/morire ogn… - infastiditowho : RT @yensabeir: quel dolore al petto che ti provoca l’ansia è qualcosa di terribile e indescrivibile , pensi di stare per svenire/morire ogn… - sonounavittima : RT @yensabeir: quel dolore al petto che ti provoca l’ansia è qualcosa di terribile e indescrivibile , pensi di stare per svenire/morire ogn… - yensabeir : quel dolore al petto che ti provoca l’ansia è qualcosa di terribile e indescrivibile , pensi di stare per svenire/m… -