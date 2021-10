Bitcoin sfonda quota 60.000 dollari. Attesa decisione Sec

(Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – Ilvola a 60.000sostenuto dall’ottimismo dei trader sulla possibilità che la Sec approvi il primo ETF in valuta digitale. La criptovaluta salita fino a 60.314, lazione più alta da metà aprile, è scesa poi 59.920. Il ProSharesStrategy ETF dovrebbe debuttare al New York Stock Exchange (Nyse) martedì prossimo.

Il ProSharesStrategy ETF dovrebbe debuttare al New York Stock Exchange (Nyse) martedì prossimo.