Zaccheroni | «Chiesa è il più importante alla Juventus Deve fare 20 gol»

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Alberto, ex allenatore tra le altre della, ha parlato di Federicoin un’intervista In un’intervista rilasciataGazzetta dello Sport, Alberto, che in passato aveva allenato la, ha parlato di Federicoe della sua importanza per i bianconeri.– «Federicosta diventando il giocatore che mi auguravo diventasse. Non ne ero certo, invece è diventato il giocatore piùdella Juve. È un giocatore che strappa, supera facilmente l’avversario, fa superiorità numerica e ora si sta completando, cercando maggiormente la porta e segnando di più rispetto al passato, quando giocava più distante dzona tiro». GOL – «Ha una ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Zaccheroni Chiesa

Calcio News 24

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Alberto, ex allenatore di Milan e Juve tra le altre. 'Il 3 - 4 - 3 fatto in quella maniera dopo è ...si è tolto il ...si è tolto il difetto di non fare gol' .ha concluso esaltando anche il Napoli , soprattutto dopo il pareggio in rimonta contro il Leicester, e l' Udinese , altra squadra allenata ...Alberto Zaccheroni, ex allenatore tra le altre della Juventus, ha parlato di Federico Chiesa in un’intervista In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Alberto Zaccheroni, che in passato ...Il Cesena Calcio, fresco del secondo posto in classifica, sarà questa sera ospite alle 20,15 del Panathlon Club Cesena al ristorante Ponte Giorgi di Cella di Mercato Saraceno. Il tema sarà ‘II Cesena ...