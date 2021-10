Visori per la realtà virtuale in 3D dallo smartphone (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tra i dispositivi tecnologici molto futuristici troviamo sicuramente i Visori per la realtà virtuale, ossia dispositivi come l'Oculus Quest 2 pensati per giocare ai videogiochi in maniera coinvolgente, coprendo completamente gli occhi e ci porta all'interno del gioco come mai visto prima. Questi Visori vanno collegati al computer e sono molto costosi, rendendo quindi per ora la realtà virtuale a disposizione di pochi eletti. Abbiamo parlato di questi Visori 3D per la realtà virtuale che sono vere e proprie console da gioco, costose e con una piattaforma alle spalle. Per fortuna esistono in commercio anche dei Visori molto più economici in cui è sufficiente inserire lo smartphone in nostro possesso ... Leggi su navigaweb (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tra i dispositivi tecnologici molto futuristici troviamo sicuramente iper la, ossia dispositivi come l'Oculus Quest 2 pensati per giocare ai videogiochi in maniera coinvolgente, coprendo completamente gli occhi e ci porta all'interno del gioco come mai visto prima. Questivanno collegati al computer e sono molto costosi, rendendo quindi per ora laa disposizione di pochi eletti. Abbiamo parlato di questi3D per lache sono vere e proprie console da gioco, costose e con una piattaforma alle spalle. Per fortuna esistono in commercio anche deimolto più economici in cui è sufficiente inserire loin nostro possesso ...

