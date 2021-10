"Un messaggio dall'aldilà", e finisce in disgrazia. Barbara Chiappini e il marito, raptus e lacrime (Di giovedì 14 ottobre 2021) Si torna a parlare di Barbara Chiappini. Ve la ricordate? Ora sarebbe di nuovo in crisi con suo marito e sembra non esserci pace per lei. Al settimanale DiPiù, diretto da Osvaldo Orlandini, racconta prima di un riavvicinamento grazie ad un messaggio dall'aldilà e poi di una crisi. La Chiappini dice di un messaggio di sua madre, che è morta quando aveva 11 anni: un chiaro segnale che lei non perde di vista. E così avviene il riavvicinamento con suo marito, l'imprenditore Carlo Marini Agostini. Ma poi torna il buio e la crisi matrimoniale, scandita probabilmente da incomprensioni e dissapori. La coppia inizia anche una terapia, ma funziona poco. Tutto precipita. "Purtroppo litigavamo spesso, qualche volta anche davanti ai ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Si torna a parlare di. Ve la ricordate? Ora sarebbe di nuovo in crisi con suoe sembra non esserci pace per lei. Al settimanale DiPiù, diretto da Osvaldo Orlandini, racconta prima di un riavvicinamento grazie ad une poi di una crisi. Ladice di undi sua madre, che è morta quando aveva 11 anni: un chiaro segnale che lei non perde di vista. E così avviene il riavvicinamento con suo, l'imprenditore Carlo Marini Agostini. Ma poi torna il buio e la crisi matrimoniale, scandita probabilmente da incomprensioni e dissapori. La coppia inizia anche una terapia, ma funziona poco. Tutto precipita. "Purtroppo litigavamo spesso, qualche volta anche davanti ai ...

Advertising

infoitsport : Bivio Meret, CorSport: rinnova solo col posto fisso, dall'agente è arrivato un messaggio - SiamoPartenopei : Bivio Meret, CorSport: rinnova solo col posto fisso, dall'agente è arrivato un messaggio - KoishiHedgehog : @Yaxara Ma vista la quantità di cose per cui 'ha chiesto solo un rapido consiglio' per messaggio non era lontana dall'arrivarci eh ?? - Mariang47614228 : RT @Teresat73540673: Spero,che la MELONI,denunci Gard Lerner essere malefico, ma non solo,spero che la trasmissione e la giornalista Grube… - ishardwy : RT @permemozione: Uscire e vedere un tuo messaggio… …ti chiamo? …e così, una passeggiata scorre veloce tra noi che beh… Hai preso il mio cu… -