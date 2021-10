Ufficiale You 4, Joe Goldberg colpisce ancora: Netflix rinnova la serie col debutto della stagione 3 (Di giovedì 14 ottobre 2021) You 4 continuerà a raccontare le vicende surreali, tossiche e criminali dello stalker e serial killer per caso Joe Goldberg: alla vigilia del debutto della terza stagione, in arrivo su Netflix il 15 ottobre con dieci nuovi episodi, la serie è stata rinnovata per un’ulteriore edizione. Anche You 4 sarà un adattamento dei romanzi di Caroline Kepnes, prodotta da Berlanti Productions e Alloy Entertainment in associazione con Warner Bros. Television. Alla produzione esecutiva è confermata la squadra composta dai creatori Greg Berlanti e Sera Gamble, insieme a Sarah Schechter, Leslie Morgenstein, David Madden, Gina Girolamo, John Scott, Neil Reynolds, Michael Foley e Justin Lo. You 4 non ha ancora una data d’uscita, ma certamente non arriverà su ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) You 4 continuerà a raccontare le vicende surreali, tossiche e criminali dello stalker e serial killer per caso Joe: alla vigilia delterza, in arrivo suil 15 ottobre con dieci nuovi episodi, laè statata per un’ulteriore edizione. Anche You 4 sarà un adattamento dei romanzi di Caroline Kepnes, prodotta da Berlanti Productions e Alloy Entertainment in associazione con Warner Bros. Television. Alla produzione esecutiva è confermata la squadra composta dai creatori Greg Berlanti e Sera Gamble, insieme a Sarah Schechter, Leslie Morgenstein, David Madden, Gina Girolamo, John Scott, Neil Reynolds, Michael Foley e Justin Lo. You 4 non hauna data d’uscita, ma certamente non arriverà su ...

