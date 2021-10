Ufficiale | Angella rinnova con il Perugia fino al 2025

(Di giovedì 14 ottobre 2021) ACCalcio comunica il prolungamento di contratto per Gabrieleal 30 giugno. Il capitano biancorosso, classe 1989, arrivato nell’estate del 2019, è alla sua terza stagione in biancorosso dove ha totalizzato fin qui 57 presenze con 1 rete. In carriera 337 presenze e 26 gol indossando anche le maglie di Watford, Charleroi, Queens Park Rangers, Empoli, Udinese e Reggina. Il capitano @Gabrielein biancorossoal!https://t.co/zOTqaEpcLC#forzagrifo @Lega B #SerieBKT #ACCalcio @M Giannitti pic.twitter.com/BisIj84LYI — A.C.(@ACCalcio) October 14, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

