Turismo, il Lazio punta su lusso e strutture a cinque stelle (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Quello del Turismo del lusso è un segmento sul quale la Regione Lazio sta puntando perché siamo certi di poter vantare tantissimi asset d’attrazione in questo senso. Il Lazio ha un forte potere d’attrazione non solo grazie a Roma ma anche all’immenso potenziale di ristorazione stellata, percorsi archeologici, wellness, made in Italy e made in Lazio che tutta la nostra regione può offrire”. Cosi l’assessore regionale al Turismo della Regione Lazio, Valentina Corrado nel corso del suo intervento di questa mattina, 14 ottobre 2021, al TTG di Rimini. “Il luxury viene definito Turismo di nicchia – spiega l’assessore – ma pur avendo interessato meno dell’1% delle strutture in termini di offerta e solo il 3% delle notti in ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Quello deldelè un segmento sul quale la Regionestando perché siamo certi di poter vantare tantissimi asset d’attrazione in questo senso. Ilha un forte potere d’attrazione non solo grazie a Roma ma anche all’immenso potenziale di ristorazione stellata, percorsi archeologici, wellness, made in Italy e made inche tutta la nostra regione può offrire”. Cosi l’assessore regionale aldella Regione, Valentina Corrado nel corso del suo intervento di questa mattina, 14 ottobre 2021, al TTG di Rimini. “Il luxury viene definitodi nicchia – spiega l’assessore – ma pur avendo interessato meno dell’1% dellein termini di offerta e solo il 3% delle notti in ...

LavoroLazio_com : TTG Rimini, Corrado: 'Il Lazio ha carte in regola per attrarre turismo di alta gamma' 'Quello del turismo del lusso… - redontuscia : #Economia #Evidenza #Turismo Turismo. Corrado: ‘Il Lazio ha le carte in regola per attrarre turismo di lusso’ - tusciaweb : “Il Lazio ha le carte in regola per attrarre il turismo di lusso” Rimini - Riceviamo e pubblichiamo - 'Quello del… - rietin_vetrina : Leodori: “Far ripartire il comparto del Turismo fondamentale per l’economia del Lazio” - DebAttanasio : C'è un modo solo per risolvere il problema delle discariche: boicottare i prodotti con imballi esagerati, soprattut… -