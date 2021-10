Talebani in tour | la prima tappa in Turchia

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 14 ottobre 2021) A due mesi esatti dalla caduta di Kabul, icercano ancora il riconoscimento del loro governo e i soldi che non hanno. Entrambe le cose faticano ad arrivare. Per questo si moltiplicano gli incontri bilaterali, come quello di ieri a Istanbul, in. Guidata dal ministro degli Esteri del governo afghano a interim, il mawlawi Amir Khan Muttaqi, la delegazione deiha incontrato esponenti del governo turco. I RAPPORTI CON ANKARA si sono raffreddati nelle ultime settimane, dopo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.