Spezia, testa alla Salernitana: due calciatori si allenano a parte (Di giovedì 14 ottobre 2021) Lo Spezia si è allenato in vista del match contro la Salernitana: Amian e Nguiamba a parte. Il report ufficiale del club Si avvicina la sfida contro la Salernitana che aprirà l’ottava giornata di campionato sabato 16 ottobre alle 15:00 allo stadio Alberto Picco, con le Aquile che questa mattina hanno svolto una nuova seduta di allenamento sul terreno del Comunale di Follo. Oggi il programma di Thiago Motta ha previsto il consueto riscaldamento tecnico, una serie di esercitazioni tattiche e sviluppi offensivi. Lavoro differenziato per Amian e fisioterapia per Nguiamba in seguito ad un affaticamento muscolare a cui seguiranno gli esami del caso. Allenamenti personalizzati per gli altri infortunati. Domani prevista una seduta di rifinitura. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Losi è allenato in vista del match contro la: Amian e Nguiamba a. Il report ufficiale del club Si avvicina la sfida contro lache aprirà l’ottava giornata di campionato sabato 16 ottobre alle 15:00 allo stadio Alberto Picco, con le Aquile che questa mattina hanno svolto una nuova seduta di allenamento sul terreno del Comunale di Follo. Oggi il programma di Thiago Motta ha previsto il consueto riscaldamento tecnico, una serie di esercitazioni tattiche e sviluppi offensivi. Lavoro differenziato per Amian e fisioterapia per Nguiamba in seguito ad un affaticamento muscolare a cui seguiranno gli esami del caso. Allenamenti personalizzati per gli altri infortunati. Domani prevista una seduta di rifinitura. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

NazioneLaSpezia : Sarzana A, Termo B e Centrale A sono in testa nella massima serie - NazioneLaSpezia : Bassano e Trissino volano in testa Sarzana insegue - __Ssam_7 : Un dito medio in uno stadio vuoto con gli avversari di spalle. Poi al ritorno post-espulsione per saltare lo Spezia… - NazioneLaSpezia : Cestistica Spezzina a testa alta ma deve arrendersi al Selargius - milan_corner : @IlgoldiDhorasoo @Zoroback_023 è stata una cazzata, si era pure visto a la spezia che kessie stava ancora fuso di t… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia testa Fulvio Fellegara (Cgil) a '2 ciapetti con Federico': "Oggi si può essere poveri anche lavorando" (Video) ... un reddito o una pensione di cittadinanza - ha detto Fellegara - A Savona e a La Spezia questo dato è del 2%, quindi noi abbiamo il doppio percettori. Inoltre la quota media è di 540 euro a testa, ...

Nuova coppia di Frecciargento tra Genova e Roma ...15), Pisa (19:14), La Spezia (19:58) e Rapallo (20:32). Il treno di andata circolerà tutti i giorni ...cercato di danneggiare il bus della linea 40 diretto ad Andora ed hanno poi colpito alla testa con [...

Spezia, testa alla Salernitana: due calciatori si allenano a parte Calcio News 24 Spezia, testa alla Salernitana: due calciatori si allenano a parte Lo Spezia si è allenato in vista del match contro la Salernitana: Amian e Nguiamba a parte. Il report ufficiale del club Si avvicina la sfida contro la Salernitana che aprirà l’ottava giornata di camp ...

Sarzana A, Termo B e Centrale A sono in testa nella massima serie Partito il campionato di biliardo Uisp specialità boccette a squadre della Lega della Spezia e della Valdimagra. In testa in Serie A il terzetto Sarzana A, Termo B e Centrale A, mentre nei due gironi ...

... un reddito o una pensione di cittadinanza - ha detto Fellegara - A Savona e a Laquesto dato è del 2%, quindi noi abbiamo il doppio percettori. Inoltre la quota media è di 540 euro a, ......15), Pisa (19:14), La(19:58) e Rapallo (20:32). Il treno di andata circolerà tutti i giorni ...cercato di danneggiare il bus della linea 40 diretto ad Andora ed hanno poi colpito allacon [...Lo Spezia si è allenato in vista del match contro la Salernitana: Amian e Nguiamba a parte. Il report ufficiale del club Si avvicina la sfida contro la Salernitana che aprirà l’ottava giornata di camp ...Partito il campionato di biliardo Uisp specialità boccette a squadre della Lega della Spezia e della Valdimagra. In testa in Serie A il terzetto Sarzana A, Termo B e Centrale A, mentre nei due gironi ...