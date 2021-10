Sampdoria, Damsgaard acciaccato: le condizioni dopo l’infortunio (Di giovedì 14 ottobre 2021) Damsgaard è tornato infortunato dalla sosta per le Nazionali, la Sampdoria non ce l’avrà contro il Cagliari La Sampdoria si affaccia alla Serie A con qualche problema in più dopo la sosta della Nazionali visto che dovrà fare a meno anche di Damsgaard, tornato acciaccato a Bogliasco. QUI PER LE ULTIME NEWS SULLA Sampdoria Il fantasista danese – come riporta il Secolo XIX – è stato sottoposto ai primi esami che hanno evidenziato un lieve risentimento alla coscia e quasi sicuramente sarà costretto a saltare la trasferta contro il Cagliari di domenica alle 12.30. Nei prossimi giorni la Sampdoria continuerà a monitorare le condizioni di Damsgaard. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 ottobre 2021)è tornato infortunato dalla sosta per le Nazionali, lanon ce l’avrà contro il Cagliari Lasi affaccia alla Serie A con qualche problema in piùla sosta della Nazionali visto che dovrà fare a meno anche di, tornatoa Bogliasco. QUI PER LE ULTIME NEWS SULLAIl fantasista danese – come riporta il Secolo XIX – è stato sottoposto ai primi esami che hanno evidenziato un lieve risentimento alla coscia e quasi sicuramente sarà costretto a saltare la trasferta contro il Cagliari di domenica alle 12.30. Nei prossimi giorni lacontinuerà a monitorare ledi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

