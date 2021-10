Roma, 35enne sparisce di casa, l’appello per ritrovarlo. La mamma: ‘Aiutatemi, potrebbe essere in difficoltà’ (Di giovedì 14 ottobre 2021) Da diversi giorni Alessio, un ragazzo Romano di 35 anni, ha fatto perdere le proprie tracce. E’ sparito di casa dalla zona San Cleto, si è allontanato a piedi e da domenica 10 ottobre, un giorno di festa per molti, non ha fatto più rientro. Sono in apprensione i suoi familiari che, disperati, si sono rivolti alla trasmissione Chi l’ha visto?, che da sempre accoglie le segnalazioni di persone scomparse: “Aiutatemi a trovarlo, vi prego, torna a casa non ce la faccio più” – ha detto commossa la mamma del 35enne in diretta dallo studio della trasmissione di Rai 3. Alessio scomparso da Roma: l’appello per ritrovarlo Alessio è alto 177 cm, ha gli occhi castani ed è rasato. Al momento della scomparsa, che ricordiamo risale a domenica 10 ottobre, indossava un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 ottobre 2021) Da diversi giorni Alessio, un ragazzono di 35 anni, ha fatto perdere le proprie tracce. E’ sparito didalla zona San Cleto, si è allontanato a piedi e da domenica 10 ottobre, un giorno di festa per molti, non ha fatto più rientro. Sono in apprensione i suoi familiari che, disperati, si sono rivolti alla trasmissione Chi l’ha visto?, che da sempre accoglie le segnalazioni di persone scomparse: “Aiutatemi a trovarlo, vi prego, torna anon ce la faccio più” – ha detto commossa ladelin diretta dallo studio della trasmissione di Rai 3. Alessio scomparso daperAlessio è alto 177 cm, ha gli occhi castani ed è rasato. Al momento della scomparsa, che ricordiamo risale a domenica 10 ottobre, indossava un ...

