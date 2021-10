PS5 | Xbox Series X e GPU introvabili | per TSMC la carenza di chip continuerà nel 2022

(Di giovedì 14 ottobre 2021) La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company () prevede di guadagnare fino a 15,7 miliardi di dollari di entrate nel trimestre in corso. Durante un recente evento, i dirigenti dihanno condiviso i dettagli sulle prestazioni finanziarie previste dell'azienda per il quarto trimestre e l'intero anno solare 2021, insieme alle stime per la produzione di massa di semiconduttori a 2 nanometri di prossima generazione dell'azienda.ha detto che ladidovrebbe durare fino ala causa della forte domanda per computer ad alte prestazioni e dei5G, questo dovrebbe influenzare anche la produzione di PS5,X e GPU. Leggi altro...

