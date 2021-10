PostePay, pagamenti anomali e non autorizzati: cosa sta succedendo (Di giovedì 14 ottobre 2021) PostePay, scattano i pagamenti anomali e non autorizzati sulla carta prepagata: cosa sta succedendo e come difendersi in questi casi. La carta PostePay evolution (via web)Nell’arco di queste settimane stanno sorgendo diversi problemi anche piuttosto gravi che riguardano l’operatore virtuale PostePay. Molti utenti che posseggono la carta prepagata di Poste Italiane hanno segnalato un gran numero di pagamenti non autorizzati sul proprio conto. I reclami e le recensioni pubblicate su Play Store ed App Store sono state davvero negative. Le segnalazioni riguardano soprattutto le carte PostePay Standard ed Evolution. Scopriamo insieme cosa sta accadendo e come difendersi da questi spiacevoli ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 14 ottobre 2021), scattano ie nonsulla carta prepagata:stae come difendersi in questi casi. La cartaevolution (via web)Nell’arco di queste settimane stanno sorgendo diversi problemi anche piuttosto gravi che riguardano l’operatore virtuale. Molti utenti che posseggono la carta prepagata di Poste Italiane hanno segnalato un gran numero dinonsul proprio conto. I reclami e le recensioni pubblicate su Play Store ed App Store sono state davvero negative. Le segnalazioni riguardano soprattutto le carteStandard ed Evolution. Scopriamo insiemesta accadendo e come difendersi da questi spiacevoli ...

