(Di giovedì 14 ottobre 2021) “Eradalle percosse”. A parlare sono idi, dopo ildi martedì scorso ai danni di undi 21 anni: trovato in una pozza dinel centro del comune eretino. Trauma facciale, frattura delle vertebre e la lesione della milza. L’hanno ridotto in fin di vita. E tutto in pieno giorno. Alcuni erano presenti, ma preferiscono non parlare. Altri, invece, hanno visto quanto accaduto dopo, quando “le persone che lo avevano picchiato erano già andate via”. Leggi: Roma Termini, guardia giurata picchia un passeggero dopo lite: “Botte alle spalle”, una ragazza si è sentita male Quando una ragazza del posto ha visto il 21enne ridotto in quelle condizioni, si è ...

Advertising

CorriereCitta : Pestaggio Monterotondo, i residenti: “Ragazzo reso irriconoscibile, sangue anche sui muri” - glooit : Monterotondo, 21enne vittima di un violento pestaggio: ipotesi regolamento di conti leggi su Gloo… - Ultimora5 : Ilfattoquotidiano.itMonterotondo, 21enne vittima di un violento pestaggio: ipotesi regolamento di conti… -

Ultime Notizie dalla rete : Pestaggio Monterotondo

Massacrato di botte in via Ugo Bassi, nel centro di. Lì è stato trovato un 21enne residente nella cittadina, privo di sensi, con il volto ... Dopo ilil 21enne è stato lasciato ...L'ipotesi più accreditata è quella del. Lo stesso 21enne, inoltre, è già conosciuto dalle ... Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di. RESTA AGGIORNATO, VISITA ...Migliorano le condizioni del 21enne aggredito martedì sera in pieno centro a Monterotondo (leggi qui). I medici ...Violenza a Monterotond o. Un r agazzo di 21 anni è stato trovato privo di sensi in una pozza di sangue in via Ugo Bassi nei pressi della ...