Pd, M5s e Lega: tutti per lo sconto sul tampone (Di giovedì 14 ottobre 2021) Allla vigilia dell'obbligo del Green pass per andare al lavoro, da più di una forza politica che appoggia il Governo arriva la richiesta di fare uno sconto per i tamponi. A sostenerlo Pd, M5s e Lega. Il ministro dem del Lavoro, Andrea Orlando afferma: Io ho sempre detto calmierazione sì, gratuità no. Credo debba restare questo principio. Penso che dobbiamo preoccuparci dei dubbi di alcuni ma anche della tutela dei molti che si sono vaccinati" per "rispettare la loro scelta e il loro senso civico". L'ex premier e leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, scrive su Facebook: "Il costo dei tamponi va calmierato ulteriormente, perché chi vive in situazioni di indigenza deve avere la possibilità di fare un test senza che pesi in modo drammatico sul bilancio familiare. Su questo ci aspettiamo un impegno chiaro da parte del governo".

