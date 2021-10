Pattinaggio artistico: Rizzo terzo dopo lo short al Budapest Trophy 2021. Samarin in testa (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ancora work in progress ma decisamente in crescita lo short di Matteo Rizzo. Il gioiellino azzurro, pilastro della Nazionale italiana di Pattinaggio artistico, ha conquistato infatti la terza posizione provvisoria dopo il segmento più breve al Budapet Trophy 2021, competizione internazionale in programma nella Capitale ungherese fino a domenica 17 ottobre. L’allievo seguito dal padre Valter e da Franca Bianconi, al netto di un errore nel quadruplo toeloop iniziale, aperto in fase di rotazione e degradato, è riuscito a completare la combinazione triplo flip/triplo toeloop e, soprattutto, un notevole triplo axel in zona bonus, raccogliendo, in una gara contrassegnata da molteplici errori, 72.94 (34.59, 38.35), poco meno di un punto rispetto all’ucraino Ivan Shmuratko, ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ancora work in progress ma decisamente in crescita lodi Matteo. Il gioiellino azzurro, pilastro della Nazionale italiana di, ha conquistato infatti la terza posizione provvisoriail segmento più breve al Budapet, competizione internazionale in programma nella Capitale ungherese fino a domenica 17 ottobre. L’allievo seguito dal padre Valter e da Franca Bianconi, al netto di un errore nel quadruplo toeloop iniziale, aperto in fase di rotazione e degradato, è riuscito a completare la combinazione triplo flip/triplo toeloop e, soprattutto, un notevole triplo axel in zona bonus, raccogliendo, in una gara contrassegnata da molteplici errori, 72.94 (34.59, 38.35), poco meno di un punto rispetto all’ucraino Ivan Shmuratko, ...

