Parla il medico della Fiorentina | «Catrovilli torna ad allenarsi in campo»

"Oggi è un giorno particolarmente felice sia per Gaetano, sia per noi dell'area sanitaria, sia per la Fiorentina in generale. Si è chiuso un periodo abbastanza delicato, un periodo di riposo, abbiamo dovuto semplicemente aspettare che la natura facesse il proprio corso. Purtroppo è stato un infortunio abbastanza particolare, sia per la sede, sia per la tipologia che ha poco a che fare con la normale traumatologia dello sport, non ha riguardato muscoli o articolazioni. La cosa buona è che con oggi si chiude il percorso di riabilitazione, e il giocatore comincia finalmente a riallenarsi sul campo". Lo ha dichiarato il dottor Luca Pengue, responsabile sanitario della Fiorentina, sugli accertamenti svolti a Gaetano Castrovilli.

