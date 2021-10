Norvegia: il killer in un video del 2017, 'sono musulmano' (Di giovedì 14 ottobre 2021) Alcuni media norvegesi riferiscono di un video postato in rete nel 2017 dal killer di Kongsberg, Espen Andersen Brathen, in cui dichiara, con toni epici e deliranti, di essere musulmano. "sono un ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 ottobre 2021) Alcuni media norvegesi riferiscono di unpostato in rete neldaldi Kongsberg, Espen Andersen Brathen, in cui dichiara, con toni epici e deliranti, di essere. "un ...

Advertising

martaserafini : E ora emerge come killer in Norvegia fosse convertito all'Islam. Da notare come processi di radicalizzazione per gr… - statodelsud : Norvegia, danese convertito all’Islam: chi è il killer con l’arco di Kongsberg - Pino__Merola : Norvegia, danese convertito all’Islam: chi è il killer con l’arco di Kongsberg - DomenicoZaccara : RT @FrancoScarsell2: Strage in Norvegia. Il killer è un danese di 37 anni convertito all'Islam: 'Si è radicalizzato'. Ieri sera,armato di… - Signorasinasce : RT @angelo38305960: @Signorasinasce E così anche la Norvegia con la sua tolleranza, avrà un convertito alla religione della pace, come kill… -