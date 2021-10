Mitbestimmung vs tutti contro tutti | modelli a confronto

Leggi su formiche

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Esistono in natura quattro forze fondamentali: forza nucleare forte, forza nucleare debole, elettromagnetismo e gravità. Alcune forze sono attrattive, altre repulsive. L’interazione di tali forze determina le proprietà macroscopiche del mondo in cui viviamo e dell’universo che osserviamo con i nostri radiotelescopi. Anche le società umane sono plasmate da forze di segno opposto. Esiste una prima forza, che potremmo paragonare alla gravità, che favorisce la conciliazione delle differenze e promuove l’aggregazione. Ma c’è anche una seconda forza, più simile all’elettromagnetismo, che esalta le differenze e incentiva il conflitto. Entrambe le forze sono sempre presenti in forma latente, in attesa di un’occasione per esprimere il loro potenziale. Per motivi ancora da chiarire, sembra che a Nord del Tunnel del S. Gottardo (da non confondere con il Tunnel del Gran Sasso di Gelminiana ...